Nurdağı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
– Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
– Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
M.M. (21) yönetimindeki 27 AUM 643 plakalı hafif ticari araç ile A.Ş'nin (60) kullandığı 17 RF 777 plakalı otomobil İçerisu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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