Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Buğra Sağlam, löseminin yetişkinlerde de ortaya çıkabildiğini belirterek, belirtilerin göz ardı edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Sağlam, "Halk arasında daha çok çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen lösemi, aslında her yaş grubunda görülebiliyor. Kemik iliğinde kan hücrelerinin üretiminden sorumlu hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan lösemi, erken tanı ve uygun tedaviyle yönetilebilen ciddi bir kan hastalığı olarak öne çıkıyor" dedi.

Lösemi sadece çocukluk çağında görülmez

Löseminin kan hücrelerini üreten kemik iliğini etkileyen bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Buğra Sağlam, hastalığın farklı yaş gruplarında ve farklı türlerde görülebildiğini ifade etti. Löseminin akut ve kronik olmak üzere farklı seyir gösteren türleri bulunduğunu aktaran Sağlam, bazı türlerin hızlı ilerleyebildiğini, bazılarının ise daha yavaş seyrederek uzun süre belirgin şikâyet oluşturmayabildiğini kaydetti.

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Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen lösemi türlerinin farklılık gösterebildiğini belirten Sağlam, bu nedenle her yaş grubunda ortaya çıkan belirtilerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Halsizlik, solgunluk ve sık enfeksiyonlara dikkat

Löseminin belirtilerinin hastalığın türüne ve seyrine göre değişebildiğini belirten Uzm. Dr. Sağlam, özellikle uzun süre devam eden ve nedeni açıklanamayan şikâyetlerin önem taşıdığını ifade etti. Dr. Sağlam, "Lösemide görülebilecek belirtiler arasında şunlar yer alıyor. Nedeni açıklanamayan ve uzun süren halsizlik, yorgunluk. Ciltte belirgin solgunluk. Sık tekrarlayan veya uzun süren enfeksiyonlar. Nedensiz ateş ve gece terlemeleri. Kolay morarma ve cilt altında küçük kırmızı noktalar. Burun ve diş eti kanamaları. İştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı. Kemik ve eklem ağrıları. Lenf bezlerinde, karında veya boyunda şişlik" dedi.

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Bu belirtilerin tek başına lösemi anlamına gelmediğini belirten Uzm. Dr. Buğra Sağlam, farklı sağlık sorunlarında da benzer şikâyetlerin görülebileceğini, ancak belirtilerin devam etmesi durumunda tıbbi değerlendirme yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Tanı sürecinde kan tahlilleri önem taşıyor

Lösemi tanısında hastanın şikâyetlerinin, muayene ve laboratuvar sonuçlarının birlikte değerlendirildiğini belirten Uzm. Dr. Buğra Sağlam, tam kan sayımının tanı sürecindeki ilk önemli incelemelerden biri olduğunu ifade etti. Gerekli görülen hastalarda periferik yayma, kemik iliği incelemesi ve hastalığın türünü belirlemeye yönelik özel testlerin de yapılabildiğini aktaran Uzm. Dr. Buğra Sağlam, doğru tanının tedavi planının oluşturulmasında belirleyici olduğunu kaydetti.

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Tedavi hastalığın türüne ve hastaya göre planlanıyor

Lösemi tedavisinde hastalığın alt tipi, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve hastalığın özelliklerinin dikkate alındığını belirten Uzm. Dr. Buğra Sağlam, tedavi seçeneklerinin kişiye göre değişebildiğini ifade etti. Kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi ve uygun hastalarda kök hücre nakli gibi farklı yöntemlerin kullanılabildiğini belirten Uzm. Dr. Buğra Sağlam, günümüzde hematoloji alanındaki gelişmelerin lösemi tedavisinde önemli seçenekler sunduğunu dile getirdi.

Belirtileri ertelemeyin, uzman değerlendirmesini ihmal etmeyin

Löseminin her yaşta görülebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Buğra Sağlam, özellikle açıklanamayan halsizlik, sık enfeksiyon, kolay morarma ve kanama gibi belirtilerin uzun süre devam etmesi halinde vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

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Uzm. Dr. Buğra Sağlam, erken değerlendirme ve doğru tanının hastalığın yönetiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, lösemi konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.