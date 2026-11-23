Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sağlık alanındaki desteklerine bir yenisini daha ekledi. Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep Şehir Hastanesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında diyabet hastalarına ulaştırılmak üzere 200 adet sürekli glikoz ölçüm sensörü temin edildi.

Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep Şehir Hastanesi, diyabet hastalarının yaşamını kolaylaştırmak ve tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Diyabet Sensörü Destek Programı kapsamında hazırlanan protokol, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan arasında imzalandı. Törende AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ile Prof. Dr. Mesut Özkaya da hazır bulundu. Protokol doğrultusunda belediye tarafından temin edilen 200 adet sürekli glikoz ölçüm sensörü, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne teslim edildi. Özellikle ekonomik desteğe ihtiyaç duyan diyabet hastalarını kapsayan programla, vatandaşların kan şekeri takibini daha güvenli, kesintisiz ve konforlu bir şekilde yapabilmeleri hedefleniyor. Hastanede tedavi gören ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara ulaştırılacak sensörler sayesinde diyabetle mücadele eden vatandaşların yaşam kalitesine katkı sunulması ve tedavi süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

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"200 adet sensör hastaneye teslim edildi"

Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çok özel bir protokole imza attıklarını söyledi. Türkiye'de şeker hastalığını nedeniyle yıllık 14 bin kişinin ayağının kesildiğini paylaşan Yılmaz, "Çok zor bir hastalık. Bu hastalıkla mücadele ederken vatandaşlarımızın en büyük acı çektiği şey günlük belki de 78 defa parmaklarına iğne batırılarak kan alınmasıydı. Hastalarımızın her gün aynı acıyı çekmesine gönlümüz de, vicdanımız da razı gelmedi. Çözüm noktasında ne yapabileceğimizi öğrendikten sonra Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mesut Özkaya ile görüştük. Şehitkamil Belediyesi olarak bize bir iyilik yapma fırsatı verdiler. Bugün 200 sensörle hastalarımızın bir nebze de olsa yarasına merhem olacağız. Sürekli glikoz ölçüm sensörleri, kan şekeri seviyelerindeki değişimlerin yakından takip edilmesine imkân tanırken, ani glisemik dalgalanmalara bağlı risklerin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde hastaların kan şekeri takibini daha kolay gerçekleştirmesi, günlük yaşamlarını daha güvenli sürdürmesi ve hastalık yönetiminde daha bilinçli hareket etmesi sağlanacak" dedi.

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Başkan Yılmaz'a destek teşekkürü

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, anlamlı bir destekte bulunan Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Uluşan, "Bu otomatik glikoz ölçüm sensörleri ile hastalarımız da daha rahat edecek. Destekleriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Klinik Eğitim Sorumlusu Dr. Mesut Özkaya ise, "Bu konu ülkemizin kanayan bir yarası. Bu desteğin kartopu olarak büyümesini diliyorum. Bu insanlar çok mağdur. Şeker hastası çok, önleyemiyorsak bile insanların konforunu artırarak, daha çok faydalanmasını sağlamalıyız. İyi ki varsınız. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Hastalara moral ziyareti

Protokol imza töreninin ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları odalarında ziyaret etti. Diyabet hastaları ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini ileterek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar da yaşandı. Hastalardan biri, Başkan Yılmaz'a duygu ve düşüncelerini kaleme aldığı özel bir mektup takdim etti. Mektubu alan Yılmaz, yaşadığı mutluluğu dile getirerek teşekkür etti. Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak ihtiyaç duyan vatandaşların yalnızca bugün değil, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.