Gaziantep’in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Müteahhit Mehmet Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı genç iş insanı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında, "Gücünü sevgiden alan, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli maddi hiçbir karşılıkla ödenemeyen en kutsal ve saygın mesleğin temsilcileri fedakar öğretmenlerimiz, ülkemizin kalkınmasında ve geleceğin inşasında çok önemli bir role sahiptir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği bu özel günü, Öğretmenler Günü olarak kutlamaktayız. Günümüzde, hızla değişen ve gelişen dünya şartlarına bağlı olarak artan eğitim alanındaki yeni ihtiyaçların karşılanması, bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yeni nesillere aktarılmasında en büyük görev; en saygın ve kutsal mesleği yerine getiren öğretmenlerimize düşmektedir. Devletimiz; ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli insan gücünün yetiştirilmesi için, tüm imkânlarını seferber etmektedir. Araban ilçesinde ve ülkemizin her köşesinde geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için, büyük fedakârlıklar göstererek eğitimöğretim faaliyetini sürdüren, vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini aşılayan, onları hak, adalet, sevgi ve saygı gibi yüce değerlerle donatan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı bir ömür diliyor, başta Araban ilçesinde olmak üzere ülke genelinde görevi başında bulunan tüm öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.