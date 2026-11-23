Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yetenek Kaşifi Projesi kapsamında kent genelindeki 138 Kur'an kursunda eğitim gören 4-6 yaş grubundaki 6 bin çocuğun yeteneklerini bilimsel yöntemlerle belirleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Yetenek Kaşifi Projesi'nin kapsamı genişletildi.

Geçen yıl anaokullarında eğitim gören 22 bin çocuğa ulaşan proje kapsamında, yeni iş birliğiyle 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki 6 bin çocuk da yetenek taramasına dahil edildi.

Projenin, çocukların güçlü yönlerinin erken yaşta fark edilmesini, bireysel farklılıklarının gözetilmesini ve eğitim fırsatlarına erişimlerinin desteklenmesini amaçladığı belirtildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, kentte eğitim alanında kurumlar arası iş birliğiyle önemli çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Özel gereksinimli çocuklara yönelik 4-6 yaş Kur'an kurslarının yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapıldığını aktaran Çeber, yeni projeyle çocukların bireysel yeteneklerinin destekleneceğini belirtti.

Proje sayesinde çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmesinin önünün açılacağını aktaran Çeber, "Bu çalışmalarla Gaziantep'te çok başarılı ressamlar, ebru sanatçıları, musikiyle ilgilenen gençler ve sporcular yetişmesine zemin hazırlayacağız. Hep özendiğimiz, çocukları küçük yaşlardan itibaren yeteneklerine göre yönlendirme meselesini hayata geçirmiş olacağız. En güzeli de bunu bir Gaziantep modeliyle, tam bir iş birliği içerisinde yapıyor olmamız." ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise erken çocukluk döneminin bireyin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, hiçbir çocuğun yeteneğinin keşfedilmeden kalmaması gerektiğini ifade etti.

Okul öncesi dönemin karakter, şahsiyet ve insani değerlerin şekillendiği önemli bir süreç olduğuna dikkati çeken Şahin, çocukların iyi, merhametli ve şefkatli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

İl Müftüsü Mustafa Soykök ise kent genelindeki 138 Kur'an kursunda 4-6 yaş grubunda 6 bin öğrencinin eğitim aldığını belirterek, projeyle çocukların yeteneklerinin keşfedilmesine yönelik çalışma başlatılacağını ifade etti.