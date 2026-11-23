Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği "41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımızı Kutsal Topraklarla Buluşturuyoruz" projesinde 7'nci kafilenin umre yolculuğu için hazırlıklar başladı. Hayatlarını birlikte geçiren ve aynı yastıkta yılları geride bırakan 360 ulu çınar, kutsal topraklara yapacakları ziyaret öncesinde düzenlenen eğitim ve tanışma programında bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından aile kurumunun güçlendirilmesi, uzun yıllar evliliklerini sürdüren çiftlere vefa gösterilmesi ve büyüklerin manevi hayallerinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan projede yeni dönem heyecanı yaşanıyor. Proje kapsamında ikinci dönemin ilk kafilesini oluşturan 360 kişi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Devlet Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'nda eğitim ve tanışma programı düzenlendi. Programda katılımcılara umre ibadetinin esasları, yolculuk süreci ve organizasyonun detayları hakkında bilgi verildi.

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Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök ve umre yolculuğuna hazırlanan çiftler katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program, önceki kafilelerin kutsal topraklarda yaşadığı manevi anların yer aldığı tanıtım filminin gösterimiyle devam etti.

"Belediyecilik sadece yol, su, elektrik demek değil"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada insanı merkeze alan belediyecilik anlayışının önemine dikkat çekerek, Gaziantep Modeli'nin temelinde dayanışma, gönüllere dokunma ve birlikte başarma kültürünün bulunduğunu söyledi. Şahin, "Belediyecilik sadece yol, su, elektrik demek değil. İnsanoğlunun mutlu olabilmesi için yalnızca maddi ihtiyaçlarının karşılanması yeterli değil. Biz biliyoruz ki ömrümüzün bir bedeli var. Aziz İstanbul'da atılan tohumlarla yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya çıktı. İnsana dokunan, gönlüne dokunan, maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını gözeten bir anlayış. Eğer o gün o tohumlar atılmasaydı, bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye örnek olan bir belediyecilik modeli ortaya koyamazdı. Bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

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"Bavullarınıza rahmeti, merhameti ve iyiliği de koyun"

Kutsal topraklara gitmeye hazırlanan çiftlere seslenen Başkan Şahin, umre yolculuğunun yalnızca bir ziyaret değil, aynı zamanda manevi bir arınma, affetme ve gönülleri iyilikle buluşturma yolculuğu olduğunu ifade etti. Şahin, "Sevgili Peygamberimizin Medine'deki merhametini, huzurunu göreceksiniz. Hazreti İbrahim'in teslimiyetini göreceksiniz. Bir affetme yolculuğuna çıkıyorsunuz. Hepimiz nefsimizle mücadele ediyoruz, hepimizin imtihanları var. Sizlerden istediğimiz, eşlerinizle el ele çıktığınız bu mübarek yolculukta bavullarınıza yalnızca elbiselerinizi değil; rahmeti, merhameti, şefkati, iyiliği ve insani değerleri de koymanız. Ümmet için, memleketimiz için dua etmenizi istiyoruz. Kalbiniz dolu olsun. Bizim için de özel dua edin. Rabbim evlatlarımıza da bu mübarek yolculuğu nasip etsin" dedi.

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"Sizler en özel yolcularsınız"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yüzlerce kişinin kutsal topraklara ulaştırılmasının büyük bir organizasyon ve güçlü bir koordinasyon gerektirdiğini belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök ise umre ibadetinin manevi önemine değinerek, kutsal topraklara gidecek çiftlere tavsiyelerde bulundu.

"Kutsal topraklardan dönen çiftler heyecanlarını paylaştı"

Programda, önceki kafileyle umre ziyaretini tamamlayan Hayri Erdoğan ve Hatice Erdoğan çifti de yaşadıkları manevi mutluluğu katılımcılarla paylaştı. Kendilerine sunulan imkân dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getiren Erdoğan çifti, "Allah bizlere kutsal topraklara gitmeyi nasip etti. Sizlere de bir an önce gitmeyi nasip etsin. Bu imkânı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yedinci kafilede yer alan çiftler de uzun yıllardır hayalini kurdukları kutsal topraklara kavuşacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu paylaşarak organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Program, umre yolculuğuna ilişkin bilgilendirmelerin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.