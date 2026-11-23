Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların yeteneklerini erken yaşta keşfederek geleceğe hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği Yetenek Kaşifi Projesi’nin kapsamını genişletiyor. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda İl Müftülüğü ile imzalanan protokolle, kent genelindeki 138 Kur’an kursunda eğitim gören 6 bin çocuğun yetenekleri bilimsel yöntemlerle belirlenecek.

Gaziantep’te her çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmayı ve yeteneklerine uygun eğitimle gelişimini desteklemeyi hedefleyen Yetenek Kaşifi Projesi’nde yeni bir dönem başlıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Müftülüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, 46 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar da yetenek taraması kapsamına alındı. Geçtiğimiz yıl Gaziantep Valiliği koordinasyonunda anaokullarındaki 22 bin çocuğa ulaşan proje, yeni iş birliğiyle 6 bin çocuğa daha ulaşacak. Erken yaşta gerçekleştirilecek bilimsel değerlendirmelerle çocukların bireysel yetenekleri belirlenecek, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitsel alanlarda gelişimleri desteklenecek.

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"7 çok geç, 6 altın çağ"

Protokol töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, erken çocukluk döneminin insan hayatındaki belirleyici rolüne dikkat çekerek hiçbir çocuğun yeteneğinin keşfedilmeden kalmaması gerektiğini vurguladı. Şahin, "7 çok geç, 6 altın çağ. Ecdadımız ‘7’sinde neyse 70’inde de odur’ diyor. Okul öncesi dönem, bilim dünyasının da önemle üzerinde durduğu, karakterin, şahsiyetin ve insani değerlerin şekillendiği çok kıymetli bir dönem. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Şehrim Okulum Projemiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla yürüttüğümüz iş birlikleriyle çocuklarımızın iyi, güzel, merhametli ve şefkatli bireyler olarak yetişmesine destek veriyoruz" dedi.

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"Belki evimizde yeni bir Aziz Sancar var"

Yeteneklerin tesadüflere bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Şahin, Gaziantep’te bilimsel temelli tarama ve yönlendirme modeli oluşturduklarını belirterek, "Geçen yıl Valiliğimizin koordinasyonunda anaokullarımızda 22 bin çocuğumuzu taradık. Tamamen bilimsel yöntemlerle çalışıyoruz. Belki evimizde yeni bir Aziz Sancar, yeni bir Alaaddin Yavaşça var. Ama bilimsel yaklaşmayıp deneme yanılmayla hareket ettiğimizde çok zaman kaybediyoruz. Hiçbir çocuğumuz için kaybedecek zamanımız yok. Her çocuk Allah’ın bize bir lütfu, hayatın bir meyvesi. Biz çocuklarımızı bilimsel olarak değerlendiriyor, hangi alanda yetenekleri ve ihtiyaçları varsa o doğrultuda yönlendiriyoruz. Bugün attığımız iyilik tohumları yarının iyilik meyvelerine dönüşecek. Gaziantep modeli, iyiliğin ve bu medeniyetin modeli olacak" ifadelerini kullandı.

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"Çocuklarımızı yeteneklerine göre yönlendireceğiz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kentin eğitim alanında kurumlar arası güçlü iş birliğiyle örnek bir model ortaya koyduğunu söyledi. Özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik 46 yaş Kur’an kurslarının yaygınlaştırılması için de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Çeber, mevcut eğitim programlarının değerler eğitimiyle bütünleştiğini, yeni projeyle çocukların bireysel yeteneklerinin de destekleneceğini ifade etti. Çeber, "Bu çalışmalarla Gaziantep’te çok başarılı ressamlar, ebru sanatçıları, musikiyle ilgilenen gençler ve sporcular yetişmesine zemin hazırlayacağız. Hep özendiğimiz, çocukları küçük yaşlardan itibaren yeteneklerine göre yönlendirme meselesini hayata geçirmiş olacağız. En güzeli de bunu bir Gaziantep modeliyle, tam bir iş birliği içerisinde yapıyor olmamız. Bunun için Fatma Şahin’e özel bir teşekkür borcumuz var" diye konuştu.

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"138 Kur’an Kursunda 6 bin çocuğa ulaşılacak"

Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök, kent genelinde 138 Kur’an kursunda 46 yaş grubundaki 6 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, Büyükşehir Belediyesinin Yetenek Kaşifi Projesi ile bu çocukların yeteneklerinin keşfedilmesine yönelik önemli bir çalışma başlatılacağını söyledi. Soykök, projeye katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Her çocuğun potansiyeline bilimsel yaklaşım

İmzalanan protokol kapsamında çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve psikomotor gelişimleri yaş özelliklerine uygun yöntemlerle değerlendirilecek. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çocuklar yetenek ve ilgi alanlarına uygun sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve eğitsel faaliyetlere yönlendirilecek. Böylece çocukların güçlü yönlerinin erken dönemde fark edilmesi, bireysel farklılıklarının gözetilmesi ve potansiyellerinin doğru eğitimle desteklenmesi amaçlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 46 yaş Kur’an kursları öğretim programlarına uygun biçimde yürütülecek proje, mevcut eğitimlerin tamamlayıcısı olacak.

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Gaziantep’te eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve her çocuğun sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmayı hedefleyen iş birliği, protokolün imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.