Mide kanseri nedeniyle midesinin tamamı alınan 29 yaşındaki Gaziantepli F.Y.’nin yemek borusu, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi, Tıbbi Onkoloji ve Gastroenteroloji branşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen özellikli operasyonla kalın bağırsağından yeniden oluşturuldu.

Yemek borusunda gelişen tümör nedeniyle yutma güçlüğü yaşayan hasta, 7 saat süren ameliyatın ardından yeniden ağız yoluyla beslenmeye başladı. F. Y., 2023 yılında mide kanseri tanısı alarak farklı bir merkezde ameliyat edildi. Midesinin tamamı alınan ve hastalığı ilerleyen dönemde yeniden sorun oluşturan F.Y., yaklaşık üç yıl süren tedavi sürecinde SANKO Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünde takibi alındı.

REKLAM

Tedavi sürecinde yemek borusunda gelişen darlık nedeniyle yutma güçlüğü yaşayan hastaya endoskopik yöntemle metal stent uygulandı. Bir süre rahat beslenebilen hastanın, ilerleyen dönemde stentinin yeniden tıkanması üzerine cerrahi tedavi seçeneği gündeme geldi. Daha önce midesinin tamamı alınan hastada, yemek borusunun yeniden oluşturulması için kalın bağırsağın kullanıldığı kapsamlı bir ameliyat planlandı. SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Göğüs Cerrahisi ve Genel Cerrahi ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği, 7 saat süren başarılı operasyonun ardından hasta, yoğun bakım ve servis sürecini tamamlayarak yeniden ağız yoluyla beslenmeye başladı.

REKLAM

Mide yerine kalın bağırsaktan yeni yemek borusu oluşturuldu

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli, hastanın yaklaşık üç yıl önce mide kanseri nedeniyle başka bir merkezde iki kez ameliyat geçirdiğini, onkolojik tedavisinin ise Prof. Dr. Mustafa Yıldırım tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Hastanın tedavi sürecinde yemek borusunda tümöre bağlı darlık geliştiğini ve bu nedenle Doç. Dr. Nimet Yılmaz tarafından yemek borusuna stent yerleştirildiğini belirten Prof. Dr. Elbeyli, hastanın yeniden yutma güçlüğü yaşaması üzerine yapılan endoskopide stentin nüks eden kitle nedeniyle tıkandığının görüldüğünü ifade etti. Gerekli tetkik ve değerlendirmelerin ardından ameliyat kararı aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Elbeyli, "Göğüs Cerrahisi ve Genel Cerrahi ekiplerimizle birlikte hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın midesi daha önce tamamen alındığı için yeni yemek borusu oluşturulmasında mideyi kullanmamız mümkün değildi. Bu nedenle kalın bağırsağı kullanarak yeni bir yemek borusu oluşturduk. Kalın bağırsaktan hazırlanan yapı göğüs kafesine taşınarak yemek borusunun yerine yerleştirildi ve gerekli bağlantılar gerçekleştirildi. Ameliyat sonrasında hastamızın drenleri bir hafta içerisinde çekildi ve ağız yoluyla beslenmeye başladı. Hastamızın sağlıklı şekilde beslenebilmesi bizim için son derece sevindirici" dedi.

REKLAM

Kalın bağırsak, yemek borusu görevi üstlendi

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ahmet Balık, daha önce mide kanseri nedeniyle midesinin tamamı alınan hastanın yemek borusunda gelişen tümör nedeniyle yeniden cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu tür ameliyatlarda genellikle midenin yemek borusunun yerine kullanıldığını ancak hastanın midesi bulunmadığı için farklı bir cerrahi yöntem uyguladıklarını anlatan Prof. Dr. Balık, "Öncelikle karın içerisine girerek uygun uzunluktaki kalın bağırsak bölümünü, damarsal yapısını koruyarak serbestleştirdik. Kalın bağırsaktan hazırladığımız yeni yemek borusunun oluşturulmasının ardından geride kalan bağırsak uçlarını birleştirerek bağırsak devamlılığını sağladık. Yeni yemek borusunun alt ucunu ince bağırsakla birleştirdik ve üst ucunu göğüs boşluğuna ilerlettik. Daha sonra Göğüs Cerrahisi ekibimiz göğüs boşluğuna girerek tümör içeren yemek borusunu çıkarttı. Hazırladığımız kalın bağırsak dokusunu, yemek borusunun kalan bölümüyle birleştirerek ameliyatı başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kombine tedaviye güçlü yanıtla hastalık kontrol altına alındı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ise hastanın evre 3'üncü mide kanseri tanısıyla takip edildiğini ve tedavi sürecinde hastalığın yeniden ortaya çıkması üzerine kombine tedavi uygulandığını belirtti. Hastanın yemek borusunda gelişen darlık nedeniyle stent uygulandığını, bu aşamada kemoterapi ve immünoterapinin birlikte kullanıldığı bir tedavi planı oluşturduklarını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, "Uyguladığımız kombine tedaviye güçlü yanıt alınmasıyla hastalık kontrol altına alındı. Hastamızın klinik durumu düzeldi ve multidisipliner değerlendirme sonrasında daha önce mümkün görünmeyen cerrahi tedavi yeniden gündeme geldi. Yemek borusundaki lezyonlar cerrahi olarak çıkarıldı. Bugün hastamızın genel durumu iyi ve tedavisi yakından takip ediliyor. Bu süreç, uygun hastalarda kemoterapi ve immünoterapinin birlikte kullanılmasının hastalığın kontrolünde ve yeni tedavi fırsatlarının oluşturulmasında ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Kişiye özel tedavi planlaması ve multidisipliner yaklaşım kanser tedavisinde büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

REKLAM

Stent uygulamasından sonra cerrahi tedaviye geçildi

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Nimet Yılmaz da hastanın yutma güçlüğü ve yemeklerin boğazına takılması şikâyetiyle başvurduğunu belirtti. Yapılan endoskopik incelemede yemek borusunun alt ucunda geçişi engelleyen ciddi bir darlık tespit edildiğini anlatan Doç. Dr. Yılmaz, Göğüs Cerrahisi ekibiyle birlikte metal stent uyguladıklarını söyledi. Hastanın bir süre rahat beslenebildiğini ancak yaklaşık 10 ay sonra yeniden yutma güçlüğü yaşamaya başladığını kaydeden Doç. Dr. Yılmaz, "Tekrarlanan endoskopik incelemede stentin tıkandığını gördük. Bu kez darlığın durumu stent uygulaması için uygun değildi. Hastamızı Göğüs Cerrahisi ekibimizle birlikte değerlendirdik ve cerrahi tedavi kararı alındı" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Zorlu sürecin ardından sağlığıma kavuştuğum için mutluyum"

Uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından yeniden yemek yiyebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren 29 yaşındaki F.Y., SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde gördüğü tedavi sürecini anlatarak, "Aralık 2023’te mide kanseri teşhisi konuldu. Mide ameliyatı oldum ve midem tamamen alındı. Daha sonra uzun araştırmalarımız sonucunda SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Mustafa Yıldırım hocamı bulduk. Yaklaşık üç yıl süren tedavi sürecim oldu. Tedavilerimin ardından hastalığım kontrol altına alındı. Bir süre sonra yemek borumda daralma sorunu başladı. Birkaç kez stent takıldı ancak zamanla stentler de tıkandı. Prof. Dr. Levent Elbeyli Hocamla görüştüğümüzde bunun kalıcı bir çözüm olmadığını, riskleri bulunmakla birlikte farklı bir ameliyatın mümkün olduğunu anlattı. Ben de artık kalıcı bir çözüm istediğimi söyledim. Daha sonra Prof. Dr. Levent Elbeyli, Prof. Dr. Ahmet Balık, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ve Doç. Dr. Nimet Yılmaz hocalarımız birlikte ameliyatımı planladı. 7 saat süren bir ameliyat geçirdim. Yoğun bakım ve servis sürecimin ardından sağlığıma yeniden kavuştum. Yemek yiyebiliyorum. Doğru hastaneye ve doktora denk gelmek gerçekten çok önemli. Keşke hocalarımızı sürecin başında bulabilseydik. Süreç boyunca hep yanımızda olan değerli hocalarımıza ve SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.