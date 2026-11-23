Gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve sulanma gibi şikâyetlerle kendini gösteren göz kuruluğunun günlük yaşam kalitesini düşürebildiğine dikkat çeken Medical Point Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Gözen, özellikle kış aylarında göz sağlığının korunması konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Kış mevsiminde göz kuruluğu şikayetlerinin artabildiğini belirten Op. Dr. İbrahim Gözen, soğuk hava ve rüzgarın göz yüzeyindeki gözyaşı tabakasını olumsuz etkileyebildiğini ifade etti. Özellikle dış ortamdan kapalı ve ısıtılan ortamlara geçişlerde nem dengesinin değişmesinin gözlerde kuruluk hissini artırabildiğini belirten Op. Dr. Gözen, klima ve kalorifer gibi ısıtıcıların bulunduğu ortamlarda havanın nem oranının azalmasının da bu şikâyetleri tetikleyebildiğini kaydetti.

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"Gözde sulanma da kuruluk belirtisi olabilir"

Göz kuruluğunun yalnızca gözde kuruluk hissiyle ortaya çıkmadığını vurgulayan Op. Dr. Gözen, hastaların en sık yanma, batma, kum kaçmış hissi, kızarıklık, ışığa karşı hassasiyet ve bulanık görme şikayetleriyle karşılaştığını belirtti. Gözen, göz kuruluğu yaşayan bazı kişilerde gözlerde aşırı sulanma da görülebildiğine dikkat çekerek, bunun göz yüzeyindeki tahrişe karşı gelişen refleks bir yanıt olabileceğini ifade etti.

"Ekran başında uzun süre kalmak şikayetleri artırabiliyor"

Bilgisayar, tablet ve telefon kullanımının da göz kuruluğunu artıran önemli faktörler arasında yer aldığını belirten Op. Dr. Gözen, ekran karşısında uzun süre vakit geçirildiğinde göz kırpma sıklığının azalabildiğini söyledi. Göz kırpmanın göz yüzeyinin nemli kalmasına yardımcı olduğunu hatırlatan Op. Dr. Gözen, özellikle kış aylarında uzun süre ekran kullanan kişilerin düzenli aralıklarla mola vermesinin ve bilinçli şekilde göz kırpmaya özen göstermesinin faydalı olabileceğini dile getirdi.

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Göz kuruluğunu önlemek için öneriler

Kış aylarında göz sağlığını korumak için bazı basit önlemlerin günlük yaşamda alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. İbrahim Gözen, şu önerilerde bulundu:

"Bulunulan ortamın nem dengesinin korunmasına özen gösterilmelidir. Kalorifer ve klima gibi ısı kaynaklarının doğrudan yüze ve gözlere gelmesinden kaçınılmalıdır. Rüzgarlı ve soğuk havalarda gözleri koruyacak gözlükler tercih edilmelidir. Bilgisayar ve telefon kullanırken düzenli aralıklarla mola verilmelidir. Yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir. Doktor önerisi olmadan gelişigüzel göz damlası kullanılmamalıdır."

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"Şikayetleri hafife almayın"

Göz kuruluğunun basit bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Gözen, uzun süre devam eden yanma, batma, kızarıklık, sulanma ve bulanık görme şikâyetlerinin göz hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Göz kuruluğunun nedeninin belirlenmesinin ve kişiye uygun tedavinin planlanmasının önemine dikkat çeken Gözen, kış aylarında göz sağlığını korumak için belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.