Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin ülkenin geleceğinin şekillenmesinde üstlendiği hayati role dikkat çekerek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Eğitimin güçlü bir toplum ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, bir ülkenin geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmasında en büyük gücünün iyi yetişmiş, donanımlı ve özgüvenli nesiller olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin karakterini, düşünce dünyasını ve hayata bakışını şekillendiren rehberler olduğunu belirten Şimşek, "Bir ülkenin geleceği, sınıflarında yetişen nesillerin ufkuyla şekillenir. Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra onlara düşünmeyi, üretmeyi, sorgulamayı ve hayallerinin peşinden gitmeyi öğretmektedir. Ülkemizin yarınlarını inşa eden en değerli emeklerden biri, öğretmenlerimizin fedakârca yürüttüğü kutsal eğitim görevidir" dedi.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünü hatırlatan Şimşek, Cumhuriyet'in geleceğinin öğretmenlerin yetiştireceği çağdaş, bilimsel düşünceye sahip ve milli değerlerine bağlı nesillerle güvence altına alınacağını kaydetti. Atatürk’ün öğretmenlere verdiği değerin, eğitimin ve eğitimcilerin toplumların gelişimindeki vazgeçilmez yerini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak sanayinin gelişimini yalnızca üretim, yatırım ve istihdamla sınırlı görmediklerini belirten Şimşek, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için eğitime yapılan yatırımları da büyük önemsediklerini vurguladı. Sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılmış gençlerin yetişmesinin, hem bölgesel kalkınma hem de Türkiye'nin küresel rekabet gücü açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

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Şimşek, Gaziantep OSB'nin eğitim alanındaki yatırımlarının ve mesleki eğitim çalışmalarının, sanayi ile eğitim dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, gençlerin çağın gerektirdiği donanıma sahip, üretken ve yenilikçi bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cengiz Şimşek mesajının sonunda, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim camiasına emek vermiş tüm öğretmenleri saygı ve minnetle andığını belirterek, görevini büyük bir özveriyle sürdüren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.