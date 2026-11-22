Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, otizmli çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çocukları Agro Park’ta ağırlayan Yılmaz, onlarla yakından ilgilenerek keyifli vakit geçirdi. Çocukların direksiyona geçmesi yönündeki isteğini de geri çevirmeyen Yılmaz, aracı kendisi kullanarak çocuklara Agro Park’ı gezdirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, toplumun her kesimine dokunan sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda otizmli çocukları Agro Park’ta misafir eden Yılmaz, gün boyunca çocuklarla yakından ilgilendi. Onların heyecanına ve mutluluğuna ortak olan Yılmaz, çocukların kendilerini özel ve değerli hissetmeleri için güzel bir ev sahipliği gerçekleştirdi.

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Çocukların isteğini kırmadı, direksiyona geçti

Agro Park’ta gerçekleştirilen buluşmanın en özel anları ise çocukların Başkan Yılmaz’dan aracı kullanarak kendilerini gezdirmesini istemesiyle yaşandı. Çocukların bu isteğini geri çevirmeyen Yılmaz, direksiyon başına geçerek minik misafirlerine Agro Park’ı gezdirdi. Gezi boyunca büyük heyecan ve mutluluk yaşayan çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirdi. Başkan Yılmaz da çocuklarla sohbet ederek onların sevincine ortak oldu.

"Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden kıymetli"

Çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, bu özel buluşmanın kendisi için de çok anlamlı olduğunu belirtti. Çocukların mutluluğunun her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, özel ihtiyaçlı çocukların ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Şehitkamil’de hiçbir çocuğun kendisini yalnız hissetmemesi için çalıştıklarını belirten Yılmaz, çocukların sosyal hayata katılımını destekleyen, onların yüzünü güldüren ve ailelerine moral veren etkinliklere önem verdiklerini ifade etti.Yılmaz, çocukların hayallerine, isteklerine ve mutluluklarına ortak olmaya devam edeceklerini belirterek, Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman özel çocukların ve ailelerinin yanında oldukları ifade etti.