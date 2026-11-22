Amanos Dağları'nda sis manzarası
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Amanos Dağları'nda sisle oluşan manzara, dron kamerasına yansıdı.
Giriş: 22.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Amanos Dağları'nda sisle oluşan manzara, dron kamerasına yansıdı.
İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağları'ndaki 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda ağaçlar, sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına büründü. Yaşanan renk cümbüşü oluşan sisle birleşirken, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.
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