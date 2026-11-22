Son olarak 11. haftada sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-siyahlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.

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