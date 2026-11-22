Gaziantep'te, bu yıl 8'incisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyon, Büyükşehir Belediyesi önünde başladı.

Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kişinin anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin 58 farklı şehrinden 1698, 22 ülkeden ise 118 yabancı olmak üzere toplam 1816 sporcu katıldı.

Maraton kapsamında 21 kilometrelik yarı maraton saat 09.30'da, 10 kilometrelik yol koşusu ise saat 09.45'te başladı.

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Profesyonel sporcuların mücadele ettiği organizasyonda, farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımıyla saat 10.00'da halk yürüyüşü de gerçekleştirildi.

Kentte spor kültürünün yaygınlaştırılması ve Antep savunmasında verilen mücadelenin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı organizasyonda, sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, etkinliğin geçen yıl da Gaziantep'te yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Burası bir spor şehri, sporun baş şehirlerinden bir tanesi. Burada bunu sağlayan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Bu etkinlik yine inanılmaz bir katılımla gerçekleştiriliyor. Halk koşusuna geçen yıl gıpta ile bakmıştım. Biraz da kıskandım. İnsanlar Ankara'da, İstanbul'da bu yürüyüşü yapamıyor. Birçok STK, okul, çocuklar, yöneticiler burada şehrine sahip çıkıyor."

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe yarışmacı olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit de tüm sporculara başarı diledi.