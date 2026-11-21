İlçe Müftüsü Demir, depremde yıkılan hizmet binasının yeniden ilçeye kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, binanın en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan İlçe Müftülüğü Hizmet Binası'nın yeniden yapılması için temel atma töreni düzenlendi.

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