Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında rutin çevre denetimi yaptı. Yapılan denetimler sırasında kentin 3 farklı bölgesinde gelişigüzel atık dökerek çevre kirliliğine neden olan 3 ayrı araç tespit edildi. Söz konusu araçlara müdahale edilerek atık dökmeleri engellendi.

Gaziantep'te gelişigüzel atık dökerek çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen 3 ayrı araca zabıta ekiplerin yasal işlem uygulandı.

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