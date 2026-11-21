Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gaziantep Medikal Kümesi, MEDICA 2026 Fuarı’nda, uluslararası iş birlikleri ve yeni ihracat fırsatları için önemli temaslarda bulundu.

GSO koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Medikal Kümesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi kapsamında, Gaziantepli medikal sektör temsilcileri 1619 Kasım 2026 tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen MEDICA 2026 Uluslararası Medikal Fuarı’na katıldı.

Sağlık sektörünün dünyanın en prestijli uluslararası organizasyonları arasında yer alan MEDICA 2026’da sektör temsilcileri; sağlık teknolojileri, tıbbi cihazlar, medikal ürünler ve sektördeki yenilikçi gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

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Uluslararası üreticiler, tedarikçiler, distribütörler ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği fuarda, Gaziantepli firmalar yeni teknolojileri takip ederek küresel pazar trendleri hakkında bilgi edinirken, yeni ticari bağlantılar kurmak ve uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli temaslarda bulundu.

Fuar kapsamında Türkiye Pavilyonu’nda organizasyonu gerçekleştiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) standını ziyaret eden heyet, Düsseldorf Ticaret Ataşeleri Dilara Zümreoğlu Tek ve Pınar Aslan ile de bir araya geldi. Görüşmede medikal sektörünün ihracat potansiyeli, uluslararası pazarlardaki gelişmeler ve iş birliği fırsatları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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GSO koordinasyonunda ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen URGE çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama faaliyetleriyle, Gaziantep medikal sektörünün uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılması, firmaların ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, yeni pazarlara erişimlerinin desteklenmesi ve küresel rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

Gaziantep Sanayi Odası, sektörlerin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan projeleri ve yurt dışı organizasyonlarıyla üyelerinin yeni pazarlara açılmasını, uluslararası iş ağlarını güçlendirmesini ve ihracat odaklı büyümesini desteklemeyi sürdürüyor.