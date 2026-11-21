Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Ankara’da makamında ziyaret etti. Yeni dönem organ seçimlerinin ardından gerçekleştirilen ziyarette, Gaziantep ekonomisi, iş hayatının beklentileri ve önümüzdeki süreçte yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Gaziantep Ticaret Borsasının 20262030 dönemi organ seçimlerinin ardından göreve gelen Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı öncülüğünde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. TOBB Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, GTB heyetiyle bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, seçimlerin ardından yeni dönemde görev üstlenen meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle tanışarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşmede, Gaziantep'in üretim ve ticaret potansiyeli, tarım ve gıda sektörlerinin mevcut durumu, iş hayatının gündemindeki ekonomik gelişmeler ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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"Ülkemiz ve iş dünyamız için el birliğiyle çalışma zamanı"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, GTB heyetini Birlik merkezinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeniden göreve seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik etti. Gaziantep Ticaret Borsası’nın şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimi için bugüne kadar yürütülen çalışmaların yeni dönemde de başarıyla devam edeceğine inanıyorum. Seçimler şehrimiz ve camiamız için hayırlı olsun. Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için el birliğiyle çalışma zamanı" dedi.

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"Gaziantep için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na nazik kabulleri ve iş hayatının sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, Gaziantep Ticaret Borsasının yeni dönemde de üretim, ticaret ve tarımsal kalkınmayı destekleyen çalışmalara öncelik vereceğini ifade etti. Gaziantep'in güçlü sanayi altyapısı, tarımsal üretim potansiyeli ve girişimcilik kültürüyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, şehrin ekonomik gücünün daha ileriye taşınmasında ortak akıl ve kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Tiryakioğlu, yeni dönemde de üyelerin talep ve beklentilerini ön planda tutarak, Gaziantep'in üretim ve ticaret kapasitesini geliştirecek çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

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"Yeni dönemde de Gaziantep’e değer katacak projeleri hayata geçireceğiz"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na nazik kabulleri ve Gaziantep iş hayatının sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, yeni dönemde de üretimi, tarımsal ticareti ve gıda sanayisini güçlendirecek projelere öncelik vereceklerini dile getirdi. Gaziantep Ticaret Borsasının bugüne kadar Türkiye'nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi ile Et Borsası ve Et Hali gibi önemli yatırımları hayata geçirdiğini hatırlatan Akıncı, yeni dönemin öncelikli projeleri arasında yer alan Hububat Emtia Merkezi için de çalışmalara başladıklarını ifade etti.

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Hububat Emtia Merkezi'nin Gaziantep'in tarımsal ticaret altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir yatırım olduğunu belirten Akıncı, projenin hububat ticaretinin daha modern, düzenli ve etkin şartlarda yürütülmesine katkı sağlamasını amaçladıklarını kaydetti. GTB'nin coğrafi işaret çalışmalarına da değinen Akıncı, Borsa olarak bugüne kadar 24 ürünün coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdiklerini, bunlardan Antep Fıstık Ezmesi ve Gaziantep Lahmacunu'nun Avrupa Birliği tarafından da tescillendiğini vurguladı.

Akıncı, Gaziantep'in yerel ve geleneksel ürünlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı, bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlardaki bilinirliğini artırmayı önemsediklerini belirterek, yeni dönemde de TOBB ile güçlü iş birliği içerisinde Gaziantep ekonomisine değer katacak çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.