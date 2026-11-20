Gaziantep'in tarihine ve toplumsal yaşamına katkıda bulunan iki doktorun yaşam öyküsünü konu alan sergi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kent Arşivi ve Araştırma Merkezince hazırlanan "İz Bırakanlar" sergisi için Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Özgüler, yaptığı konuşmada, geçmişi geleceğe aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

"Geçmişini bilmeyen milletler, geleceğe aktaramaz." diyen Özgüler, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla şehrimize iz bırakan bütün ailelerin özel eşyalarını ve özel hatıralarını geleceğe aktarmak için müzelerde yer verelim. Özgül ve Bayram ailelerinin çok enteresan bir hikayeleri var. İlkokuldan beri arkadaş olan iki insan şehrimize öyle değerler kattı ki. Bütün kimsesiz, biçare insanlara tedavi ettiler ve bu iyilik bütün Gaziantep'e yayılmıştı. Bu doktorlar bütün yoksullara hizmet etme misyon edindiği için onlara ait olan anılar bugünlere taşındı. Bundan sonra da şehrimize iz bırakan ailelerin anılarını birikimlerini burada sergileyeceğiz."

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Törene, Dr. Talat Bayram ile Dr. Nizamettin Özgül'ün aileleri, Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu ile davetliler katıldı.

Gaziantep'te 1916 ve 1918 yıllarında doğan Dr. Nizamettin Özgül ve Dr. Talat Bayram'ın çocukluk yıllarında başlayan dostlukları, İstanbul'da tamamladıkları tıp öğrenimleriyle sürmüş, ardından çocuklarının evlenmesiyle akrabalığa dönüştü. Kentte verdikleri hizmetlerle tanınan iki doktorun hayatını konu alan fotoğraflar, mesleki ekipmanlar ve kişisel eşyaların yer aldığı sergi, 5 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kentin sosyal, kültürel, bilimsel ve kamusal yaşamında iz bırakan kişilerin hikayelerini arşivsel materyaller aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan sergi, bireysel yaşam öyküleri ile kent tarihi arasında bağ kurmayı, geçmişin izlerini belgelemeyi ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.