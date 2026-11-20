Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, daha önce Göz Doktoru Müslüm Güler’in hakkında beyaz kod verdiği belirtilen şahıs, bugün yeniden hastaneye geldi. Beyaz kod verilmesine tepki göstererek doktorun odasına bıçakla giren şahıs, Doktor Müslüm Güler ile sekreterini rehin aldı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde Göz Doktoru Müslüm Güler'in odasına bıçakla giren şahıs, doktoru ve sekreterini rehin aldı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.

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