Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, portal ven tıkanıklığına bağlı dalak büyümesi yaşayan 28 yaşındaki hastaya uygulanan TIPSS işleminin ardından hasta taburcu edildi.

Yaklaşık 3 yıldır halsizlik, yorgunluk ve sık kanama şikayetleri yaşayan Fatma Beyoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Girişimsel Radyoloji Kliniği'nde yapılan tetkiklerde, karaciğer ve bağırsaklar arasındaki kan dolaşımını sağlayan portal vende tıkanıklık ve buna bağlı dalak büyümesi tespit edildi.

Beyoğlu'na, Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şant (TIPSS) işlemi uygulandı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen hasta taburcu edildi.

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Girişimsel Radyoloji Uzmanı Ahmet Burak Kara, tedavi sürecinde 3 farklı işlem gerçekleştirdiklerini belirterek, sürece katkı sunan meslektaşlarına teşekkür etti.

Fatma Beyoğlu da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.