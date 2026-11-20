'Kasım Ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında açıklamalarda bulunan Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, akciğer kanserinde risk faktörlerine dikkat çekerek erken tanının önemini vurguladı.

Akciğer kanseri, hem dünyada hem de ülkemizde önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Hastalıkla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi, risk faktörlerinin bilinmesi ve gerekli durumlarda erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvurulması büyük önem taşıyor. Kasım Ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, özellikle sigara kullanımının akciğer kanseri açısından önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekti.

REKLAM

"Sigara önemli bir risk faktörü"

Akciğer kanseri gelişiminde sigaranın önemli bir risk faktörü olduğunu belirten Dr. Deniz, sigara kullanımının yanı sıra pasif içicilik, bazı mesleki ve çevresel maruziyetlerin de risk oluşturabileceğini ifade etti. Toplumda akciğer kanseriyle ilgili farkındalığın artırılmasının önemine değinen Dr. Deniz, özellikle risk faktörlerine maruz kalan kişilerin sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

"Uzun süren öksürük ihmal edilmemeli"

Akciğer kanserinin bazı belirtilerinin başka akciğer hastalıklarında da görülebileceğini belirten Dr. Derya Deniz, uzun süren veya karakterinde değişiklik meydana gelen öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve balgamda kan görülmesi gibi şikayetlerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Bu tür belirtilerin her zaman akciğer kanseri anlamına gelmediğinin altını çizen Deniz, ancak özellikle devam eden ve nedeni açıklanamayan şikayetlerde hekim değerlendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

REKLAM

"Erken tanı tedavi sürecinde önemli"

Akciğer kanserinde erken tanının hastalığın yönetimi ve tedavi seçenekleri açısından önemli olduğunu belirten Dr. Deniz, kişilerin sağlık durumlarını ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. Sigara kullanan kişilerin bırakma konusunda destek almasının önemine de dikkat çeken Dr. Deniz, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin ve risk faktörlerinin mümkün olduğunca azaltılmasının akciğer sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.