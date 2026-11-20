Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki otoyolda 2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı Nogaylar mevkisinde Ö.A'nın kullandığı 21 AHH 969 plakalı tır, refüjteki bariyere çarptı. Kazada, dorsedeki çuvallar yola savruldu.

Daha sonra aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 05 ACT 888 plakalı tır, çuvallara çarpıp makas kırdı.

Ardından İstanbul'dan Mardin'e giden ve Ahmet Bedir'in kullandığı 47 ACE 644 plakalı yolcu otobüsü makaslayan çekiciye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 23 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından tırın sürücüsü Ö.A. gözaltına alındı.

- Vali Çeber'in açıklaması

Vali Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi TAG Otoyolu Gaziantep istikametinde sabah saatlerinde üzücü bir kazanın yaşandığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 yolcunun yaralandığını bildiren Çeber, "Kazada sıkışan yolcular da dahil olmak üzere tüm yolcular olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından kurtarılmış ve sağlık kuruluşlarına nakli gerçekleşmiştir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.