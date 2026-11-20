TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde tur otobüsü ile tırın karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı.

Kaza, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan Ö.A. idaresindeki gübre yüklü 21 AHH 969 plakalı tır refüje çarparak makas attı. Daha sonrasında ise arkadan gelen S.A. yönetimindeki 47 ACE 644 plakalı tur otobüsü makaslayan tıra çarptı. Kaza sonrası tur otobüsünde bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.

3'ü ağır 20 kişi yaralandı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 3'ü ağır 20 kişiyi ilk müdahale sonrası Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan tur otobüsünün İstanbul'dan Mardin'e yolcu götürdüğü öğrenildi.

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Otoyoldaki trafik akışı Gaziantep yönüne tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.