Kaybolan 51 koyun, polisin dronla yaptığı çalışmayla bulundu
GAZİANTEP'te ormanda kaybolan 51 koyun, polis ekiplerinin dronla yaptığı aramada bulundu.
Giriş: 19.11.2026 - 17:44 Güncelleme:
GAZİANTEP’te ormanda kaybolan 51 koyun, polis ekiplerinin dronla yaptığı aramada bulundu.
Olay, Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Ormanı’nda meydana geldi. Ormanda 51 koyununu kaybeden çoban, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından bölgede dronla arama çalışması başlatıldı. Dronla yerleri tespit edilen 51 koyun, sahibine teslim edildi.
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