Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin desteklenmesi için dağıttığı buğday tohumunu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Üretimin artması ve çiftçinin desteklenmesi için çiftçilere arpabuğday tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytinfıstık fidanı, büyükbaşküçükbaş canlı hayvan, mercimek, yonca ve İtalyan çimi dağıtımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günler içerisinde çiftçilere buğdayarpa tohumu ve gübre dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sırasöğüt Köyü’ne giderek çiftçilerle birlikte tohum ve gübreyi toprakla buluşturdu.

Çiftçilerimiz büyük emek veriyor

REKLAM

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Çiftçilerimize destek olmak, ekilmeyen tarlaların ekilmesini sağlamak amacıyla Şahinbey Belediyesi olarak, buğday arpa mercimek tohumu dağıtıyoruz. Çiftçilerimizle birlikte arpa tohumu ekimi yaptık. Bugüne kadar çiftçilerimize toplam 20.628 ton tohum desteği sağladık. İnşallah ekimlerimiz çok verimli olacak. Çiftçilerimiz büyük emek sarf ediyorlar. Yaz kış demeden hem kendi rızkını hem de vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak kendilerine destek oluyoruz. Rabbim bol bereketli bir hasat mevsimi nasip etsin" dedi.