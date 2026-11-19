Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde, Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kişinin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyona, 58 ilden 1698 ve 22 ülkeden 118 yabancı olmak üzere toplam 1816 sporcu katılacak.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 8. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü, 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

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