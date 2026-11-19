Gaziantep'te 8. Gazi Yarı Maratonu 22 Kasım'da koşulacak
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 8. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü, 22 Kasım Pazar günü yapılacak.
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 8. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü, 22 Kasım Pazar günü yapılacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde, Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kişinin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyona, 58 ilden 1698 ve 22 ülkeden 118 yabancı olmak üzere toplam 1816 sporcu katılacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde başlayacak organizasyonda, saat 09.30'da 21 kilometrelik yarı maratonun, 09.45'te ise 10 kilometrelik yol koşusunun startı verilecek.
Vatandaşların da katılabileceği halk yürüyüşü saat 10.00'da başlayacak. Organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllerini saat 13.15'te düzenlenecek törenle alacak.
Etkinlikler kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde Çocuk Maratonu da gerçekleştirilecek.
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