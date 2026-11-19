Gaziantep'te kaybolan 51 koyun, polis dronu ile bulundu
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kaybolan 51 koyun, polis ekiplerinin dronla yaptığı arama sonucu bulundu.
Giriş: 19.11.2026 - 15:01 Güncelleme:
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kaybolan 51 koyun, polis ekiplerinin dronla yaptığı arama sonucu bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dülükbaba Ormanı'nda 51 koyununu kaybeden çoban, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince bölgede dronla arama çalışması başlatıldı.
Havadan yapılan taramada yerleri tespit edilen 51 koyun, sahibine teslim edildi.
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