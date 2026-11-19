GAZİANTEP Doğal Yaşam Parkı’nda Türkiye'de ilk olarak hayata geçirilen içerisinde 14 aslanın bulunduğu ‘Yırtıcı Aslan Adası’ ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, “Gaziantep yine bir ilke imza attı. Yırtıcı aslanları bu kadar yakından görmek için Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akını alıyoruz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi tarafından Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda hayata geçirilen Yırtıcı Aslan Adası, vatandaşların ilgi odağı oldu. Aslanları doğal yaşam koşullarına uygun ortamda, cam bölmelerin arkasından yakından gözlemleme imkanı sunan proje, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulan Yırtıcı Aslan Adası’nın 2 bin metrekaresi kışlık, 3 bin metrekaresi ise yazlık yaşam alanı olarak tasarlandı. Cam bölmelerle çevrili alanda ziyaretçiler, aslanları güvenli bir noktadan yakından gözlemleyebiliyor.

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‘YIRTICI ASLAN ADASI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR’

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, merkezin Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın ise 4’üncü büyük doğal yaşam merkezi olduğunu belirterek, yeni projenin büyük ses getirdiğini söyledi.

Ziyaretçilerin Türkiye’de ilk olan projeyi yerinde gördüklerinden ve yırtıcı hayvanlara bu kadar yakından bakabilme imkanları yakaladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Özsöyler, “Gaziantep Doğal Yaşam Merkezi olarak her yıl değişik projelere imza atıyoruz. Son olarak da Yırtıcı Aslan Adası’nı açtık. Burası çok büyük ses getirdi. Türkiye’de bir ilk. Avrupa’da ise sadece bir iki hayvanat bahçesinde bulunuyor. Yaklaşık 5 bin metrekare bir arazide cam fanus ile çevrili 2 bin metrekaresi kışlık, 3 bin metrekaresi ise yazlık olacak şekilde doğal yaşam alanlarına uygun dizayn ettik. Gelen misafirlerin çok hoşuna gidiyor. Bir camın arkasında aslanın nefesini hissedecek kadar yaklaşıyorlar. Akın akın misafirlerimiz yırtıcı aslanlarımızı ziyarete geliyor. İlk açtığımız gün yaklaşık 33 bin ziyaretçimiz geldi. Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerimiz geliyor. Bu kadar yakından yırtıcı hayvanları görmek insanları cezbediyor. Özellikle en büyük ilgiyi çocuklar gösteriyor. Okulların da tatil olması sebebiyle yoğun öğrenci ziyareti alıyoruz. Günlük yaklaşık 7-8 bin kişiyi ağırlıyoruz” diye konuştu.

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‘KENDİMİ AFRİKA'DA ASLAN ADASINDA GİBİ HİSSETTİM’

Gaziantep Doğal Yaşam Parkını ziyarete gelen Berkay Demirkol ise aslanlara bu kadar yakından bakabilmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Ziyaretçilerin kendisini cam fanus içerisinde Afrika’da gibi hissettiğini söyleyen Demirkol, “Elazığ’dan geliyorum. Gaziantep’te yırtıcı hayvanları bu kadar yakından görmek beni çok şaşırttı. Çok güzel bir proje olmuş. Yırtıcı hayvanlarla iç içeyiz. Ülkemizde böyle bir şey yapıldığı için çok mutluyum. Yırtıcı hayvanlara bu kadar yakın olmak insanın özgüvenini arttırıyor. Kendimi sanki Afrika’da gibi hissediyorum. Aslanlar bana yaklaştıkça çok heyecanlanıyorum” dedi.