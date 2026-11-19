İslahiye'de aynı kavşakta meydana gelen iki kazada 6 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Giriş: 19.11.2026 - 13:39 Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Fatih Kavşağı'nda meydana gelen ilk kazada tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
Aynı kavşakta meydana gelen ikinci kazada ise hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İki kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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