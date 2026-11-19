Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kampüsü'nde yenilenen ve merhum eski Rektör Prof. Dr. Yavuz Coşkun'un adı verilen konferans salonunun açılışına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bali, daha önce İslahiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, yoğun kar yağışı nedeniyle konferans salonunun zarar gördüğünü hatırlattı.

Yaşanan gelişmenin ardından üniversite yönetimiyle bir araya gelerek yapılabilecek çalışmalar hakkında görüştüklerini belirten Bali, istişareler sonucunda yeni bir konferans salonuna ihtiyaç duyulduğunun ortaya çıktığını ve bu doğrultuda çalışma başlattıklarını ifade etti.

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Açılış programının ardından öğrencilerle bir araya gelen Bali, iş hayatındaki bilgi ve tecrübelerini paylaşarak gençlere kariyer planlaması ve gelecek hedeflerine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Programda, GAÜN İİBF Dekanı Prof. Dr. Taner Akçacı tarafından Bali'ye hediye takdim edildi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.