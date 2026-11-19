Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahısla tartışan kadın, arabasından aldığı pompalı tüfekle sokağa çıkarak havaya ateş açtı. Yaralananın olmadığı olay cep telefonu kamerasına yansırken ikna edilen kadın gözaltına alındı.

Olay, Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.T. isimli bir kadın, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahısla tartıştı. Ş.T. isimli kadın, tartışma sonrası arabasında bulunan pompalı tüfeği alarak sokağa çıktı. Sokakta etrafındakilere bağıran kadın, bir süre sonra rastgele havaya ateş açtı, daha sonrasında ise karşısındaki şahısla tartışmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle bekleyen kadını kısa süre sonra ikna ederek gözaltına aldı. Kadının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.