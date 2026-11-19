Gaziantep'te gençlerden huzurevi sakinlerine moral ziyareti
Gaziantep'te gönüllü 15 genç, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek onlarla sohbet etti, hediye ve tatlı ikramında bulundu.
Gaziantep'te gönüllü 15 genç, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek onlarla sohbet etti, hediye ve tatlı ikramında bulundu.
Gaziantep Huzurevi'nde gerçekleştirilen ziyarette gençler, yaşlıların hayat tecrübelerini dinleyerek birlikte vakit geçirdi.
Ziyarete öncülük eden Zeliha Akbulat, büyüklerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Geçmişimizin hafızası ve en kıymetli hazinesi olan büyüklerimizle bir araya gelmek, onların dualarını almak bizim için en büyük zenginliktir. Bu toprakların vefa kültürünü yaşatmaya ve gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.
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