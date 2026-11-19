Gaziantep'te ormanlık alanda kaybolan 51 koyun, besicinin polise yaptığı ihbar sonrası bölgede havalanan polis dronu ile bulundu. Dron tarafından tespit edilen koyunların bulunma anı kameraya yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Seylan isimli besici tarafından ormanlık alan yakınındaki merada otlatılan 51 koyun, bir süre sonra ormanlık alana geçerek gözden kayboldu. Tüm çabalara rağmen kaybolan koyunları bulamayan besici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar sonrası harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, geniş ormanlık alanda dron havalandırarak tarama yaptı. Ekiplerin termal özellikli dron ile yaptığı tarama faaliyeti sonrası kaybolan 51 adet koyun, ormanlık alanın diğer tarafında kalan Göktürk Mahallesi yakınlarında bulundu. Bulunan koyunlar, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

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Koyunların bulunma ve sahibine teslim edilme anları dron kamerası ile kaydedildi.