Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde karting, drag ve drift yarışlarının düzenlenebileceği motor sporları kompleksinin yapımı sürüyor.

Şehitkamil Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce yapımına başlanan Adrena Park Projesi'nin, Türkiye'nin en büyük ikinci motor ve otomobil sporları kompleksi olması hedefleniyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması planlanan tesiste, 1500 metre uzunluğunda karting pistinin yanı sıra drag ve drift pistleri yer alacak.

Gece yarışlarının da gerçekleştirilebileceği şekilde tasarlanan komplekste, dron yarışları ve model araç organizasyonları için alanlar oluşturulacak. Tesiste ayrıca konser ve çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği sosyal alanlar bulunacak.

REKLAM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, projenin motor sporlarına ilgi duyan gençler ve profesyonel sporcular için önemli bir altyapı oluşturacağını belirtti.

Gaziantep'in uluslararası motor sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapmasını amaçladıklarını aktaran Yılmaz, "Adrena Park ile hem motor sporlarını yaygınlaştırmayı hem de şehrimize yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.