Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın, Gaziantep'e değer katacak, motor ve otomobil sporlarında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olmaya aday Adrena Park projesi kente yeni bir heyecan kazandırmaya hazırlanıyor. 5 ayrı dalda Türkiye'nin en büyük ikinci motor ve otomobil sporları kompleksi olma özelliğini taşıyacak Adrena Park, uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın seçim öncesi sözünü verdiği Adrena Park projesinden çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde temeli atılan projede çalışmalar hız kazandı. Spor, teknoloji ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturacak proje, yalnızca Gaziantep'in değil, Türkiye'nin de dikkat çeken spor ve etkinlik merkezlerinden biri olacak. Motor sporlarına ilgi duyan vatandaşların merakla beklediği Adrena Park, her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği kapsamlı bir yaşam ve etkinlik alanı olarak tasarlandı.

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Türkiye'de bir ilk olacak karting pisti

Motor sporlarına yönelik altyapısıyla profesyonel sporcuların yanı sıra amatör sporculara ve bu alana ilgi duyan gençlere de hitap edecek tesis, Gaziantep'in ulusal ve uluslararası organizasyonlarda adından söz ettirmesine katkı sağlayacak. Adrena Park'ın en dikkat çekici bölümlerinden birini karting pisti oluşturacak. Türkiye'de bir ilk olacak bin 500 metre uzunluğunda karting pisti, uluslararası yarış organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte planlandı. Motor sporlarının farklı branşlarını bir araya getirecek kompleks bünyesinde drag ve drift pistleri de yer alacak. Adrena Park, yalnızca gündüz gerçekleştirilecek yarış ve etkinliklerle sınırlı kalmayacak. Gece yarışlarına uygun altyapısıyla farklı saatlerde de organizasyonların düzenlenmesine imkân sunacak kompleks, motor sporlarına yeni bir heyecan katacak. Drone yarışları ve model araç organizasyonları da Adrena Park'ın ev sahipliği yapacağı etkinlikler arasında bulunacak. Böylece motor sporlarının yanı sıra teknoloji ve inovasyon alanında da gençlere yeni deneyimler kazandırılacak.

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Konserler, etkinlikler ve sosyal yaşam bir arada

Adrena Park, yarış pistleriyle sınırlı bir spor tesisi olmanın ötesinde, geniş kapsamlı bir sosyal yaşam alanı olarak da hizmet verecek. Bünyesinde oluşturulacak konser ve etkinlik alanları sayesinde kültür, sanat ve eğlence organizasyonları da gerçekleştirilecek. Farklı ilgi alanlarına hitap eden yapısıyla ailelerin, gençlerin, spor tutkunlarının ve teknoloji meraklılarının buluşma noktası olması hedeflenen proje, Gaziantep'in sosyal ve sportif hayatına önemli bir hareketlilik kazandıracak.

Şehitkamil'i her alanda örnek bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Adrena Park'ın ilçenin geleceğine yönelik önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, projeyle Gaziantep'e yeni bir vizyon kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Yılmaz, "Şehitkamil'i sadece bugünün ihtiyaçlarına cevap veren değil, geleceğin beklentilerini de karşılayan bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Gençlerimizin enerjisini, heyecanını ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri alanlar oluşturmayı çok önemsiyoruz. Adrena Park da bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olacak. Türkiye'nin en büyük ikinci motor ve otomobil sporları kompleksini Şehitkamil'imize kazandırıyoruz. Türkiye'de bir ilk olacak bin 500 metrekarelik karting pistimizle uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Karting, drag ve drift yarışlarının yanı sıra drone yarışları ve model araç organizasyonlarıyla da gençlerimizi spor ve teknolojiyle buluşturacağız. Gece yarışlarına uygun altyapısı, konser ve etkinlik alanlarıyla Adrena Park, sadece sporcuların değil, bütün hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği bir merkez olacak. İstiyoruz ki gençlerimiz heyecanlarını, yeteneklerini ve enerjilerini en güzel şekilde ortaya koyabilecekleri modern tesislere sahip olsun. Gaziantep, motor sporlarında da adından söz ettirsin" dedi.

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Gaziantep gurur duyacak

Şehitkamil'in geleceğine değer katmaya devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, "Bizim belediyecilik anlayışımızda eser üretmek, şehrin geleceğine yatırım yapmak demektir. Şehitkamil'de gençlerimiz için, çocuklarımız için, hemşehrilerimiz için hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz. Adrena Park da tamamlandığında sadece Şehitkamil'in değil, Gaziantep'in gurur duyacağı projelerden biri olacak" diye konuştu.