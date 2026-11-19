Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye tarafından çiftçilere dağıtılan tohum ve gübrenin ekimine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçileri desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Sırasöğüt Mahallesi'nde tohum ekimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle bir araya gelerek arpa tohumu ekimine katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, tarımsal üretimin artırılması için çiftçilere destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Bugüne kadar üreticilere 20 bin 628 ton tohum desteği sağladıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

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"Çiftçilerimize destek olmak, ekilmeyen tarlaların ekilmesini sağlamak amacıyla Şahinbey Belediyesi olarak buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıyoruz. Çiftçilerimizle birlikte arpa tohumu ekimi yaptık. Bugüne kadar çiftçilerimize toplam 20 bin 628 ton tohum desteği sağladık. İnşallah ekimlerimiz çok verimli olacak. Çiftçilerimiz büyük emek sarf ediyor. Yaz kış demeden hem kendi rızıklarını hem de vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak kendilerine destek oluyoruz. Rabbim bol ve bereketli bir hasat mevsimi nasip etsin."