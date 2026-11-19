Şahinbey Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı, Samsun'da düzenlenen 20262027 sezonu Yıldızlar Süper Lig müsabakalarında Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

1518 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda Türkiye'nin en üst düzey güreş ligi olan Yıldızlar Süper Lig'de mücadele eden Şahinbeyli sporcular, sergiledikleri performansla sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Elit sporcuların mindere çıktığı organizasyonda elde edilen bu derece, Şahinbey'in güreş branşındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Spora yapılan yatırımların karşılığını alıyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, spora ve sporcuya yapılan yatırımların karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

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Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'de gençlerin sporla buluşması ve başarılı sporcuların yetişmesi için desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Güreşçilerimizi tebrik ediyorum

Şahinbey Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel ise elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nün farklı branşlarda önemli başarılara imza atmaya devam ettiğini ifade etti.