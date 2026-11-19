Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Araban ilçesi Ergen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAE 216 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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