Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki otoyolda 2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı Nogaylar mevkisinde 2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Vali Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi TAG Otoyolu Gaziantep istikametinde bugün sabah saatlerinde üzücü bir kazanın yaşandığını belirtti.

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Kazada ilk belirlemelere göre 23 yolcunun yaralandığını bildiren Çeber, "Kazada sıkışan yolcular da dahil olmak üzere tüm yolcular olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından kurtarılmış ve sağlık kuruluşlarına nakli gerçekleşmiştir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.