İki takım arasında ligde daha önce oynanan 6 karşılaşmanın 3'ünü Gaziantep FK, 2'sini Gençlerbirliği kazanırken, bir mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep FK ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek.

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