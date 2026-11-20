Gaziantep Valisi Kemal Çeber, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Kaza, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan Ö.A. idaresindeki gübre yüklü 21 AHH 969 plakalı tır refüje çarparak makas attı. Daha sonrasında ise arkadan gelen S.A. yönetimindeki 47 ACE 644 plakalı tur otobüsü makaslayan tıra çarptı. Kaza sonrası tur otobüsünde bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. Kaza sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Nurdağı İlçemiz TAG Otoyolu Gaziantep istikametinde bugün sabah saatlerinde maalesef bir çekici, bağlı dorse ile birlikte refüj bariyerlerine çarpmış, taşıdığı yükün yola dağılması üzerine akabinde arkasından gelen başka bir çekici ve bir tur otobüsü de dorse ve çekiciye çarpmıştır. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 23 yolcu yaralanmıştır. Kazada sıkışan yolcular da dahil olmak üzere tüm yolcular olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından kurtarılmış ve sağlık kuruluşlarına nakli gerçekleşmiştir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.