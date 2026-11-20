GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, tur otobüsüyle 2 TIR’ın karıştığı kazada; 2’si ağır, 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; 21 AHL 257 plakalı gübre dolu çuvalların yüklü olduğu TIR, sürücüsü Özgür A.'nın (40) direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Bu sırada İstanbul’dan Midyat istikametine seyreden Selçuk A.'nın (67) kullandığı 32 AAD 488 plakalı tur otobüsü, kaza yerinde Ahmet B. (64) idaresindeki 47 ACE 644 plakalı TIR’a çarptı. 2 TIR ve tur otobüsünün karıştığı kazada otobüsteki 23 yolcu yaralandı. Gübre dolu çuvallar da yolda dağıldı.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Jandarma yolda geniş çaplı önlem aldı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 yolcu ile otobüs şoförünü bulunduğu yerden çıkardı. Kazada yaralanan 2’si ağır 23 kişi, olay yerindeki müdahale sonrası ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü Özgür A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sanal medya hesabından kazaya ilişkin açıklamasında, "Nurdağı ilçemiz TAG Otoyolu Gaziantep istikametinde bugün sabah saatlerinde maalesef bir çekici, bağlı dorse ile birlikte refüj bariyerlerine çarpmış, taşıdığı yükün yola dağılması üzerine akabinde arkasından gelen başka bir çekici ve bir tur otobüsü de dorse ve çekiciye çarpmıştır. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 23 yolcu yaralanmıştır. Kazada sıkışan yolcular da dahil olmak üzere tüm yolcular olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından kurtarılmış ve sağlık kuruluşlarına nakli gerçekleşmiştir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.