Gaziantep'te jandarma ekipleri, mevsimlik tarım işçileri ve vatandaşlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı. Ekipler, İslahiye, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile vatandaşlara, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edilmesini sağlayan KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Ekipler, bilgilendirme faaliyeti sırasında kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını da yükledi.