ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (GİBTÜ) düzenlenen gastronomi projesiyle farklı ülkelerden gençler aynı mutfakta buluşarak Türk ve dünya mutfaklarının lezzetlerini keşfetti.

Üniversitenin Avrupa Birliği gönüllülük projesi kapsamında İtalya, Fransa ve Fas'tan Gaziantep'e gelen 4 genç, gastronomi bölümündeki uluslararası öğrencilerle birlikte yemek hazırladı.

Kültürler arası etkileşimi artırmak ve Türk mutfağını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Osmanlı mutfağına ait tariflerin yanı sıra farklı ülkelerin yemeklerini uygulamalı öğrendi.

Etkinlikte öğrenciler, Osmanlı mutfağından ciğer çorbası, sakız böreği, mutancana, helva-yı hakani hazırladı. Gaziantep mutfağından kebap ve katmer yapan öğrenciler, dünya mutfağından ise Fransız mutfağına özgü ratatouille, İtalyan mutfağından cannoli siciliani, Fas'ta özellikle iftar sofralarında tüketilen hariri çorbasını uyguladı.

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GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, AA muhabirine, üniversitenin gastronomi alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türk mutfağını uluslararası alanda tanıtmaya çalıştıklarını belirten Demir, üniversitede 3 kıtadan 47 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü, aynı zamanda projeyle gelen öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte öğrencilerin yufka açıp yemek, kebap yaptıklarını anlattı.

Demir, "Bu konuda çok iddialıyız gerçekten. Sadece bilinen Gaziantep mutfağının ötesine geçerek, kitaplarda kalmış gün yüzüne çıkmamış asırlar öncesinin yemeklerini bulup uygulamasını yapıyoruz, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

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- Osmanlı mutfağının asırlık tariflerini uyguladılar

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Erol Taşkın ise uluslararası öğrenciler ve Avrupa Birliği gönüllüleriyle Osmanlı ve dünya mutfaklarından yemekler hazırladıklarını belirtti.

Uygulamalarda yüzyıllar öncesine ait tarifleri yeniden hayata geçirdiklerini anlatan Taşkın, şöyle konuştu:

"Uluslararası öğrencilerimiz Osmanlı mutfağının derinliğini görünce çok memnun oldu. Beklentilerinin çok üzerinde lezzetlerle karşılaşınca bu mutfağa saygı duydular. Bu projeyle hem Avrupa Birliği'nden gelen misafirlerimize hem de uluslararası öğrencilerimize ülkemizin, köklerimizin mutfağını tanıtmayı amaçlıyoruz."

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Taşkın, farklı kültürleri yemek aracılığıyla bir araya getirerek Türk mutfağının yurt dışında daha fazla tanınmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Çalışmada 17. yüzyıldan kalma tariflerin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerine ait yemeklerin de hazırlandığını aktaran Taşkın, Osmanlı mutfağını ve geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini kaydetti.

GİBTÜ öğretim üyelerinden Fransız Yannis Mahil de ülkesinin mutfağının gastronomi aracılığıyla uluslararası öğrencilerle buluşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Pakistanlı Zaeem Ahmed de Gaziantep'te uluslararası öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek yemeklerin lezzetli olduğunu kaydetti.