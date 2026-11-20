Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tesislerinde gıda israfının önüne geçmek amacıyla ziyaretçilerin tüketemedikleri yiyecekleri geri dönüştürülebilir kaplarda evlerine götürebilmelerine imkan sağlayan yeni bir uygulama başlattı.

Çevrenin korunması ve israfın önlenmesi amacıyla hem projeleriyle hem bilincin arttırılması amacıyla sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni uygulamasıyla beğeni topluyor.

Uygulama kapsamında ziyaretçiler, kahvaltı başta olmak üzere, ücretini ödeyerek aldıkları hizmetlerde tüketemedikleri yiyecekleri geri dönüştürülebilir kaplarla evlerine götürebiliyor. "İsraf olmasın fazlası size emanet" sloganıyla başlayan uygulama ilk olarak Udma Peynir Müzesi'nin restoran bölümünde başlarken ilerleyen günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tüm tesislerinde yaygınlaşacak.

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İsrafın önüne geçmek amacımız

Uygulama hakkında açıklamada bulunan Udma Peynir Müzesi Tesis Müdürü Serdar Geyyaz, uygulamaya yönelik geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Udma Peynir Müzesi restoran bölümünde kahvaltı veriyoruz. Kahvaltıda israfın önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulamaya başladık. 100'de 100 geri dönüşümlü paket kaplarımızda kahvaltılarında artan kahvaltılık ürünleri müşterilere veriyoruz. İsrafın önüne geçmek amacımız. ‘İsraf olmasın fazlası size emanet' sloganıyla müşterilerimize sunduğumuz bu hizmette çok olumlu geri dönüşler aldık" dedi.

"Hem gıda israfına karşı mücadelede hem de geri dönüşüm açısından güzel bir uygulama"

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Aydın Efeler ilçesinde yaşayan ve ailesi ile Gaziantep'i ziyaret eden Emir Efe Özkul, "Hem gıda israfına karşı mücadelede hem de geri dönüşüm açısından güzel bir uygulama. Aydın'da kahvaltı veren mekanlarda böyle bir uygulama yok. İlk defa görüyorum bu uygulamayı. Aydın'a gittiğimde tavsiye edip bahsedeceğim" dedi.

"Umarım bu uygulama tüm şehirlerimizde yaygınlaşır"

Mersin'de Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Ümit İçin ise uygulamanın başarısına dikkat çekerek, "Öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte Gaziantep'in lezzetlerini tatmaya geldik. Böyle bir uygulamayla karşılaştık. Eski toplumlardan bu yana, göçebe ve yarı göçebelerde fazla kalan yiyecekleri aslında doğaya salarlar ve yırtıcı hayvanların bundan faydalanması beklenirdi. Bu tür uygulamalar artık olmasa da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu uygulama gayet başarılı. Umarım bu uygulama tüm şehirlerimizde yaygınlaşır" ifadelerini kullandı.

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"İsrafı önlemek adına uygulamalar yapılmış ve çok hoşumuza gitti"

Başak Kosalı ise, "Bugün ailemizle birlikte buraya yemek yemeye geldik ve böyle bir uygulamayla karşılaştık. İsrafı önlemek adına uygulamalar yapılmış ve çok hoşumuza gitti. Tüm ülkeye yayılmasını umuyoruz" diye konuştu.

"Hem hizmetten hem de bu yeni uygulamadan çok memnun kaldık"

Ankara'dan Gaziantep'e gelen Alper Eroğlu da, "Görünce uygulamayı çok beğendim. Serpme kahvaltı ülkemizde genellikle israfa yol açıyor. Beğenmemize rağmen gerçekten bitiremedik kahvaltıyı ama bu uygulama çok güzel olmuş. Hem hizmetten hem de bu yeni uygulamadan çok memnun kaldık" diye söyledi.