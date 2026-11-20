Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliği standartlarına uygun olarak hazırlanan et ürünlerini uygun fiyatlarla vatandaşlara sunarak kaliteli ve güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırıyor.

Modern et işleme tesisinde hijyenik şartlarda hazırlanan ve özenle paketlenen ürünler, Çınarlı Haydi Sofraya satış noktası ile Düztepe Çamlık Parkı’ndaki satış alanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

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