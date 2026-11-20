Gaziantep Büyükşehir'in uygun fiyatlı et satış noktalarında cumartesi günlerine özel kampanya
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ete ekonomik şartlarda ulaşmasını sağlamak amacıyla cumartesi günlerine özel indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında dana kıyma ve dana kuşbaşı, indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ete ekonomik şartlarda ulaşmasını sağlamak amacıyla cumartesi günlerine özel indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında dana kıyma ve dana kuşbaşı, indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Vatandaşların temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla hizmet veren Haydi Sofraya et satış noktalarında cumartesi günleri dana kuşbaşı 600 TL, dana kıyma ise 500 TL’den satışa sunulacak.
Modern et işleme tesisinde hijyenik şartlarda hazırlanan ve özenle paketlenen ürünler, Çınarlı Haydi Sofraya satış noktası ile Düztepe Çamlık Parkı’ndaki satış alanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliği standartlarına uygun olarak hazırlanan et ürünlerini uygun fiyatlarla vatandaşlara sunarak kaliteli ve güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırıyor.
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