Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Basketbol'un bu hafta sahasında oynayacağı Göztepe İsonem karşılaşması öncesinde tüm Gazianteplilere tribünleri doldurma çağrısında bulundu. Yılmaz, takımın sahadaki mücadelesine tribün desteğinin büyük güç katacağını belirterek, kırmızısiyahlı ekibi bu önemli karşılaşmada yalnız bırakmamalarını istedi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, ligin önemli karşılaşmalarından birinde Göztepe İsonem'i konuk edecek. 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Kamil Ocak Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede kırmızı siyahlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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Tribünleri dolduralım

Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, karşılaşma öncesi Gaziantep'in basketbol kültürüne, spor sevgisine ve takımına sahip çıkan güçlü bir şehir olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Gaziantep Basketbol bizim takımımız, hepimizin ortak sevdası. Bu takımın başarısı için sahada ter döken sporcularımızın ve teknik ekibimizin en büyük motivasyon kaynaklarından biri de taraftarımızın desteğidir. Biz inanıyoruz ki Gaziantep, takımına sahip çıktığında aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Cumartesi günü Kamil Ocak Spor Salonu'nda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Ben bütün hemşehrilerimizi, genç kardeşlerimizi, ailelerimizi ve basketbol sevdalılarını tribünlere davet ediyorum. Haydi Gaziantep, takımımızı yalnız bırakmayalım" dedi.