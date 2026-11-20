Medical Point Gaziantep Hastanesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Tip 1 diyabet tanısı bulunan çocuklar ve ailelerini bir araya getirerek hem sağlık alanında farkındalık oluşturmayı hem de hastalık sürecinde çocuklara ve ailelerine destek olmayı amaçlayan özel bir etkinliğe imza attı. Uzman hekim ve diyetisyen eşliğinde gerçekleştirilen programda Tip 1 diyabetin tanı ve tedavi sürecinden günlük yaşamın düzenlenmesine, doğru beslenmeden hastalıkla yaşam konusunda dikkat edilmesi gerekenlere kadar pek çok konu ele alındı.

Çocukların sağlık hizmetlerine erişim hakkı, sağlıklı bir ortamda büyümesi ve sağlık konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, Tip 1 diyabetli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Eğitim kapsamında hastalığın nasıl ortaya çıktığı, tanı süreci, tedavi yöntemleri, kan şekeri takibi ve hastalıkla günlük yaşamın nasıl sürdürülebileceği hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

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Ailelerin merak ettiği sorular yanıtlandı

Doç. Dr. Murat Doğan, Tip 1 diyabet yönetiminde erken tanı, düzenli hekim kontrolü ve tedaviye uyumun önemini anlattı. Çocukların gelişim dönemlerinde hastalık takibinin nasıl yürütülmesi gerektiğine değinen Doğan, ailelerin günlük yaşamda karşılaşabileceği durumlar ve dikkat etmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Karşılıklı sorucevap şeklinde ilerleyen eğitimde aileler, çocuklarının hastalık sürecine ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan uzman hekime danışma fırsatı buldu.

Doğru beslenmenin önemine dikkat çekildi

Programda Medical Point Gaziantep Hastanesi Diyetisyeni Zişan Sobacı da Tip 1 diyabetli çocuklarda beslenmenin hastalık yönetimindeki rolüne ilişkin bilgilendirmede bulundu. Çocukların yaşlarına ve günlük ihtiyaçlarına uygun beslenme düzeninin oluşturulması, öğün planlaması ve günlük yaşamda beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar ele alındı. Ailelere, çocukların beslenme sürecinde doğru alışkanlıklar kazanmasının ve beslenme planının uzman önerileri doğrultusunda sürdürülmesinin önemi aktarıldı.

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Çocukların el izleri farkındalık panosunda buluştu

Bilgilendirme eğitiminin yanı sıra çocukların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Program sonunda çocuklara boyama kitapları, çantalar, kalemler ve farklı hediyeler takdim edildi. Etkinliğin en anlamlı anlarından biri ise hastanenin kurumsal simgesi olan kalp figürünün yer aldığı farkındalık panosu oldu. Tip 1 diyabetin farkındalık rengi olan mavi boyayı kullanan çocuklar, el izlerini panoya bırakarak etkinliğe kendi imzalarını attı. Çocukların katılımıyla renklenen pano, günün anlam ve önemini yansıtan özel bir hatıraya dönüştü.

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Sağlıklı bir gelecek için bilinçli toplum vurgusu

Medical Point Gaziantep Hastanesi, çocukların sağlık alanında bilinçlenmesini desteklemek, kronik hastalıklarla yaşayan çocukların ve ailelerinin yanında olmak ve toplumda sağlık farkındalığını güçlendirmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle gerçekleştirilen buluşma, Tip 1 diyabetli çocukların yalnızca tıbbi takiplerinin değil, sosyal yaşamlarının ve ailelerinin bilinçlendirilmesinin de önemini bir kez daha ortaya koydu.