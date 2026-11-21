Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, yazılı açıklamasında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasada adil koşulların korunması için denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Vatandaşların haklarının korunması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, fiyat etiketleri incelendi.

Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri ile Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki işletmelerde ürün fiyatlarını kontrol etti.

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